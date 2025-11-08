Današnja cena Nasdaq xStock

Današnja cena kriptovalute Nasdaq xStock (QQQX) v živo je $ 616.3, s spremembo 0.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QQQX v USD je $ 616.3 na QQQX.

Kriptovaluta Nasdaq xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,753,233, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.83K QQQX. V zadnjih 24 urah se je QQQX trgovalo med $ 602.48 (najnižje) in $ 621.25 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2,014.76, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 543.74.

V kratkoročni uspešnosti se je QQQX premaknil +0.04% v zadnji uri in -2.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nasdaq xStock (QQQX)

Tržna kapitalizacija $ 9.75M$ 9.75M $ 9.75M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.01M$ 26.01M $ 26.01M Zaloga v obtoku 15.83K 15.83K 15.83K Skupna ponudba 42,208.69106198888 42,208.69106198888 42,208.69106198888

Trenutna tržna kapitalizacija Nasdaq xStock je $ 9.75M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QQQX je 15.83K, skupna ponudba pa znaša 42208.69106198888. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.01M.