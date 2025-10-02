Tokenomika Nasdao Ai (NDAO)
Tokenomika in analiza cen Nasdao Ai (NDAO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nasdao Ai (NDAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Nasdao Ai (NDAO)
Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.
Tokenomika Nasdao Ai (NDAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Nasdao Ai (NDAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NDAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NDAO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NDAO, raziščite ceno žetona NDAO v živo!
Napoved cene NDAO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NDAO? Naša stran za napovedovanje cen NDAO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti