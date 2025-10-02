Tokenomika Nameless (NAME)
Tokenomika in analiza cen Nameless (NAME)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nameless (NAME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Nameless (NAME)
Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!
Tokenomika Nameless (NAME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Nameless (NAME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NAME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NAME.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NAME, raziščite ceno žetona NAME v živo!
Napoved cene NAME
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NAME? Naša stran za napovedovanje cen NAME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
