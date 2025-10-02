Odkrijte ključne vpoglede v Nameless (NAME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nameless (NAME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!

Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!

Zdaj, ko razumete tokenomiko NAME, raziščite ceno žetona NAME v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NAME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Nameless (NAME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NAME? Naša stran za napovedovanje cen NAME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.