Tokenomika Naked Crab Man (CRABFURIE) Odkrijte ključne vpoglede v Naked Crab Man (CRABFURIE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Naked Crab Man (CRABFURIE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Naked Crab Man (CRABFURIE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 7.66K $ 7.66K $ 7.66K Skupna ponudba: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Razpoložljivi obtok: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.66K $ 7.66K $ 7.66K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00035536 $ 0.00035536 $ 0.00035536 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000673 $ 0.00000673 $ 0.00000673 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Naked Crab Man (CRABFURIE) Kupite CRABFURIE zdaj!

Informacije o Naked Crab Man (CRABFURIE) Uradna spletna stran: https://www.crabfurie.com/

Tokenomika Naked Crab Man (CRABFURIE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Naked Crab Man (CRABFURIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov CRABFURIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRABFURIE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko CRABFURIE, raziščite ceno žetona CRABFURIE v živo!

Napoved cene CRABFURIE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRABFURIE? Naša stran za napovedovanje cen CRABFURIE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona CRABFURIE zdaj!

