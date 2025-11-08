Današnja cena Naked Crab Man

Današnja cena kriptovalute Naked Crab Man (CRABFURIE) v živo je --, s spremembo 1.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRABFURIE v USD je -- na CRABFURIE.

Kriptovaluta Naked Crab Man je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,414.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.45M CRABFURIE. V zadnjih 24 urah se je CRABFURIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRABFURIE premaknil -- v zadnji uri in -15.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Naked Crab Man (CRABFURIE)

Tržna kapitalizacija $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Zaloga v obtoku 999.45M 999.45M 999.45M Skupna ponudba 999,448,518.907482 999,448,518.907482 999,448,518.907482

Trenutna tržna kapitalizacija Naked Crab Man je $ 10.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRABFURIE je 999.45M, skupna ponudba pa znaša 999448518.907482. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.41K.