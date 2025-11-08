Današnja cena Nakama Coin

Današnja cena kriptovalute Nakama Coin (NAKAMA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NAKAMA v USD je -- na NAKAMA.

Kriptovaluta Nakama Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 390,201, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00B NAKAMA. V zadnjih 24 urah se je NAKAMA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NAKAMA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nakama Coin (NAKAMA)

Tržna kapitalizacija $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K Zaloga v obtoku 6.00B 6.00B 6.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nakama Coin je $ 390.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NAKAMA je 6.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 650.33K.