Današnja cena naiive

Današnja cena kriptovalute naiive (NAIIVE) v živo je --, s spremembo 5.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NAIIVE v USD je -- na NAIIVE.

Kriptovaluta naiive je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 139,376, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B NAIIVE. V zadnjih 24 urah se je NAIIVE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00263326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NAIIVE premaknil -0.80% v zadnji uri in -11.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije naiive (NAIIVE)

Tržna kapitalizacija $ 139.38K$ 139.38K $ 139.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 139.38K$ 139.38K $ 139.38K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

