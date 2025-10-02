Odkrijte ključne vpoglede v My DeFi Pet (DPET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za My DeFi Pet (DPET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DPET, raziščite ceno žetona DPET v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DPET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike My DeFi Pet (DPET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DPET? Naša stran za napovedovanje cen DPET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

