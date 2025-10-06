Informacije o ceni MXY6900 (MXY) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +0.05% Sprememba cene (1D) -4.20% Sprememba cene (7D) -14.14% Sprememba cene (7D) -14.14%

Cena MXY6900 (MXY) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je MXY trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MXY v vseh časov je $ 0.00231973, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost MXY se je v zadnji uri spremenila za +0.05%, v 24 urah -4.20% in v 7 dneh -14.14%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MXY6900 (MXY)

Tržna kapitalizacija $ 178.89K$ 178.89K $ 178.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 178.89K$ 178.89K $ 178.89K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MXY6900 je $ 178.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MXY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 178.89K.