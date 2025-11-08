Današnja cena MuxyAI

Današnja cena kriptovalute MuxyAI (MAI) v živo je --, s spremembo -- % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAI v USD je -- na MAI.

Kriptovaluta MuxyAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MAI. V zadnjih 24 urah se je MAI trgovalo med -- (najnižje) in -- (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MAI premaknil -- v zadnji uri in -- v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MuxyAI (MAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija ---- -- Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- --

Trenutna tržna kapitalizacija MuxyAI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAI je --, skupna ponudba pa znaša . Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.