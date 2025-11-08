Današnja cena MUTE SWAP by Virtuals

Današnja cena kriptovalute MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) v živo je $ 0.01457891, s spremembo 3.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUTE v USD je $ 0.01457891 na MUTE.

Kriptovaluta MUTE SWAP by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,831,563, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 400.00M MUTE. V zadnjih 24 urah se je MUTE trgovalo med $ 0.01411394 (najnižje) in $ 0.01925293 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02159579, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00097733.

V kratkoročni uspešnosti se je MUTE premaknil -1.65% v zadnji uri in -17.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Tržna kapitalizacija $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Zaloga v obtoku 400.00M 400.00M 400.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MUTE SWAP by Virtuals je $ 5.83M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MUTE je 400.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.58M.