Današnja cena kriptovalute Music by Virtuals (MUSIC) v živo je $ 0.00203519, s spremembo 25.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUSIC v USD je $ 0.00203519 na MUSIC.

Kriptovaluta Music by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,042,557, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.59M MUSIC. V zadnjih 24 urah se je MUSIC trgovalo med $ 0.00156082 (najnižje) in $ 0.0025688 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04681096, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MUSIC premaknil +0.95% v zadnji uri in -17.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Music by Virtuals (MUSIC)

Tržna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Zaloga v obtoku 997.59M 997.59M 997.59M Skupna ponudba 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Trenutna tržna kapitalizacija Music by Virtuals je $ 2.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MUSIC je 997.59M, skupna ponudba pa znaša 997589005.9044687. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.04M.