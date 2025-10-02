Tokenomika Museum Of Memes (MOM)

Tokenomika Museum Of Memes (MOM)

Odkrijte ključne vpoglede v Museum Of Memes (MOM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:30:28 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Museum Of Memes (MOM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Museum Of Memes (MOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 25.99K
Skupna ponudba:
$ 999.05M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.05M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 25.99K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00468506
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Museum Of Memes (MOM)

Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins

Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market.

Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge.

Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops!

Uradna spletna stran:
https://oncyber.io/museumofmemes

Tokenomika Museum Of Memes (MOM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Museum Of Memes (MOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MOM, raziščite ceno žetona MOM v živo!

Napoved cene MOM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOM? Naša stran za napovedovanje cen MOM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti