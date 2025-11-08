Današnja cena Mubarakah

Današnja cena kriptovalute Mubarakah (MUBARAKAH) v živo je $ 0.00050692, s spremembo 13.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUBARAKAH v USD je $ 0.00050692 na MUBARAKAH.

Kriptovaluta Mubarakah je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 507,787, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MUBARAKAH. V zadnjih 24 urah se je MUBARAKAH trgovalo med $ 0.00043997 (najnižje) in $ 0.00051652 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01080484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00043997.

V kratkoročni uspešnosti se je MUBARAKAH premaknil -0.68% v zadnji uri in -19.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mubarakah (MUBARAKAH)

Tržna kapitalizacija $ 507.79K$ 507.79K $ 507.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 507.79K$ 507.79K $ 507.79K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mubarakah je $ 507.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MUBARAKAH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 507.79K.