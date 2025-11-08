Današnja cena Mr Puggles

Današnja cena kriptovalute Mr Puggles (PUGGLES) v živo je --, s spremembo 3.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUGGLES v USD je -- na PUGGLES.

Kriptovaluta Mr Puggles je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,286.56, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUGGLES. V zadnjih 24 urah se je PUGGLES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUGGLES premaknil -0.31% v zadnji uri in -15.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mr Puggles (PUGGLES)

Tržna kapitalizacija $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

