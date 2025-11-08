Današnja cena MOVA

Današnja cena kriptovalute MOVA (MOVA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOVA v USD je -- na MOVA.

Kriptovaluta MOVA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,937.47, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.08M MOVA. V zadnjih 24 urah se je MOVA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOVA premaknil -- v zadnji uri in -15.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MOVA (MOVA)

Tržna kapitalizacija $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Zaloga v obtoku 999.08M 999.08M 999.08M Skupna ponudba 999,082,587.27139 999,082,587.27139 999,082,587.27139

