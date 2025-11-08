Današnja cena MOTO

Današnja cena kriptovalute MOTO (MOTO) v živo je --, s spremembo 2.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOTO v USD je -- na MOTO.

Kriptovaluta MOTO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 761,188, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MOTO. V zadnjih 24 urah se je MOTO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00592703, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOTO premaknil +0.07% v zadnji uri in -47.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MOTO (MOTO)

Tržna kapitalizacija $ 761.19K$ 761.19K $ 761.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 761.19K$ 761.19K $ 761.19K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MOTO je $ 761.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOTO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 761.19K.