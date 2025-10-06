Informacije o ceni Most Holders Ever (GATHA) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00000714 24H Nizka $ 0.00000733 24H Visoka Najvišja vseh časov $ 0.0000757 Najnižja cena $ 0.00000512 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -2.40% Sprememba cene (7D) +8.12%

Cena Most Holders Ever (GATHA) v realnem času je $0.00000714. V zadnjih 24 urah se je GATHA trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00000714 in najvišjo vrednostjo $ 0.00000733, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GATHA v vseh časov je $ 0.0000757, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000512.

Kratkoročna uspešnost GATHA se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -2.40% in v 7 dneh +8.12%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Most Holders Ever (GATHA)

Tržna kapitalizacija $ 7.13K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.13K Zaloga v obtoku 997.88M Skupna ponudba 997,878,554.876499

Trenutna tržna kapitalizacija Most Holders Ever je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GATHA je 997.88M, skupna ponudba pa znaša 997878554.876499. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.13K.