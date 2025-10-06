Današnja cena Most Holders Ever v živo je 0.00000714 USD. Spremljajte posodobitve cen GATHA v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GATHA.Današnja cena Most Holders Ever v živo je 0.00000714 USD. Spremljajte posodobitve cen GATHA v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GATHA.

Most Holders Ever Cena (GATHA)

Cena 1 GATHA v USD v živo:

Most Holders Ever (GATHA) Live Price Chart
Informacije o ceni Most Holders Ever (GATHA) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
Cena Most Holders Ever (GATHA) v realnem času je $0.00000714. V zadnjih 24 urah se je GATHA trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00000714 in najvišjo vrednostjo $ 0.00000733, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GATHA v vseh časov je $ 0.0000757, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000512.

Kratkoročna uspešnost GATHA se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -2.40% in v 7 dneh +8.12%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Most Holders Ever (GATHA)

Trenutna tržna kapitalizacija Most Holders Ever je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GATHA je 997.88M, skupna ponudba pa znaša 997878554.876499. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.13K.

Zgodovina cen Most Holders Ever (GATHA) v USD

Danes je bila sprememba cene Most Holders Ever v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Most Holders Ever v USD $ +0.0000006311.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Most Holders Ever v USD $ +0.0000023627.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Most Holders Ever v USD $ +0.0000004934979459869245.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-2.40%
30 dni$ +0.0000006311+8.84%
60 dni$ +0.0000023627+33.09%
90 dni$ +0.0000004934979459869245+7.42%

Kaj je Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Most Holders Ever (GATHA)

Uradna spletna stran

Napoved cene Most Holders Ever (USD)

Koliko bo Most Holders Ever (GATHA) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Most Holders Ever (GATHA) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Most Holders Ever.

Preverite napoved cene Most Holders Ever zdaj!

GATHA v lokalne valute

Tokenomika Most Holders Ever (GATHA)

Z razumevanjem tokenomike Most Holders Ever (GATHA) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko GATHA zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Most Holders Ever (GATHA)

Koliko je danes vreden Most Holders Ever (GATHA)?
Cena GATHA v živo v USD je 0.00000714 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena GATHA v USD?
Trenutna cena GATHA v USD je $ 0.00000714. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Most Holders Ever?
Tržna kapitalizacija za GATHA je $ 7.13K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok GATHA?
Razpoložljivi obtok GATHA je 997.88M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini GATHA?
GATHA je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.0000757 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena GATHA vseh časov (ATL)?
GATHA vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00000512 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja GATHA?
24-urni volumen trgovanja v živo za GATHA je -- USD.
Bo GATHA zrasel?
Cena GATHA se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen GATHA.
