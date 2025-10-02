Tokenomika MOSS AI (MOSS)
Tokenomika in analiza cen MOSS AI (MOSS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MOSS AI (MOSS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MOSS AI (MOSS)
MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.
Tokenomika MOSS AI (MOSS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MOSS AI (MOSS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MOSS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOSS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MOSS, raziščite ceno žetona MOSS v živo!
Napoved cene MOSS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOSS? Naša stran za napovedovanje cen MOSS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti