Današnja cena Mortgage Coin

Današnja cena kriptovalute Mortgage Coin (MORTGAGE) v živo je --, s spremembo 6.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORTGAGE v USD je -- na MORTGAGE.

Kriptovaluta Mortgage Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,406.2, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.34M MORTGAGE. V zadnjih 24 urah se je MORTGAGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MORTGAGE premaknil -- v zadnji uri in -16.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mortgage Coin (MORTGAGE)

Tržna kapitalizacija $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Zaloga v obtoku 999.34M 999.34M 999.34M Skupna ponudba 999,338,197.521453 999,338,197.521453 999,338,197.521453

Trenutna tržna kapitalizacija Mortgage Coin je $ 14.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MORTGAGE je 999.34M, skupna ponudba pa znaša 999338197.521453. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.41K.