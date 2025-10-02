Tokenomika MoonPrime Games (LUNAR)

Odkrijte ključne vpoglede v MoonPrime Games (LUNAR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:00:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MoonPrime Games (LUNAR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MoonPrime Games (LUNAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 529.87K
$ 529.87K$ 529.87K
Skupna ponudba:
$ 899.54M
$ 899.54M$ 899.54M
Razpoložljivi obtok:
$ 899.54M
$ 899.54M$ 899.54M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 529.87K
$ 529.87K$ 529.87K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00965546
$ 0.00965546$ 0.00965546
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00050715
$ 0.00050715$ 0.00050715
Trenutna cena:
$ 0.00058905
$ 0.00058905$ 0.00058905

Informacije o MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.

Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.

The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.

MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.

The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Uradna spletna stran:
https://moonprime.games/

Tokenomika MoonPrime Games (LUNAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MoonPrime Games (LUNAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LUNAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUNAR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LUNAR, raziščite ceno žetona LUNAR v živo!

Napoved cene LUNAR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LUNAR? Naša stran za napovedovanje cen LUNAR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

