Današnja cena kriptovalute MOONDOGE (MOONDOGE) v živo je $ 0.00004723, s spremembo 10.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOONDOGE v USD je $ 0.00004723 na MOONDOGE.

Kriptovaluta MOONDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 47,177, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.97M MOONDOGE. V zadnjih 24 urah se je MOONDOGE trgovalo med $ 0.00004722 (najnižje) in $ 0.00005602 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01037486, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004461.

V kratkoročni uspešnosti se je MOONDOGE premaknil -2.61% v zadnji uri in -2.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MOONDOGE (MOONDOGE)

Tržna kapitalizacija $ 47.18K$ 47.18K $ 47.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 47.18K$ 47.18K $ 47.18K Zaloga v obtoku 998.97M 998.97M 998.97M Skupna ponudba 998,972,069.789033 998,972,069.789033 998,972,069.789033

