BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute MOONDOGE v živo je 0.00004723 USD. Tržna kapitalizacija MOONDOGE je 47,177 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MOONDOGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MOONDOGE v živo je 0.00004723 USD. Tržna kapitalizacija MOONDOGE je 47,177 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MOONDOGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MOONDOGE

Informacije o ceni MOONDOGE

Kaj je MOONDOGE

Uradna spletna stran MOONDOGE

Tokenomika MOONDOGE

Napoved cen MOONDOGE

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

MOONDOGE Logotip

MOONDOGE Cena (MOONDOGE)

Nerazporejeno

Cena 1 MOONDOGE v USD v živo:

--
----
-10.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
MOONDOGE (MOONDOGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:35:38 (UTC+8)

Današnja cena MOONDOGE

Današnja cena kriptovalute MOONDOGE (MOONDOGE) v živo je $ 0.00004723, s spremembo 10.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOONDOGE v USD je $ 0.00004723 na MOONDOGE.

Kriptovaluta MOONDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 47,177, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.97M MOONDOGE. V zadnjih 24 urah se je MOONDOGE trgovalo med $ 0.00004722 (najnižje) in $ 0.00005602 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01037486, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004461.

V kratkoročni uspešnosti se je MOONDOGE premaknil -2.61% v zadnji uri in -2.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MOONDOGE (MOONDOGE)

$ 47.18K
$ 47.18K$ 47.18K

--
----

$ 47.18K
$ 47.18K$ 47.18K

998.97M
998.97M 998.97M

998,972,069.789033
998,972,069.789033 998,972,069.789033

Trenutna tržna kapitalizacija MOONDOGE je $ 47.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOONDOGE je 998.97M, skupna ponudba pa znaša 998972069.789033. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 47.18K.

Zgodovina cene MOONDOGE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00004722
$ 0.00004722$ 0.00004722
24H Nizka
$ 0.00005602
$ 0.00005602$ 0.00005602
24H Visoka

$ 0.00004722
$ 0.00004722$ 0.00004722

$ 0.00005602
$ 0.00005602$ 0.00005602

$ 0.01037486
$ 0.01037486$ 0.01037486

$ 0.00004461
$ 0.00004461$ 0.00004461

-2.61%

-10.15%

-2.46%

-2.46%

Zgodovina cen MOONDOGE (MOONDOGE) v USD

Danes je bila sprememba cene MOONDOGE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MOONDOGE v USD $ -0.0000170953.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MOONDOGE v USD $ -0.0000202639.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MOONDOGE v USD $ -0.0002330380766001081.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-10.15%
30 dni$ -0.0000170953-36.19%
60 dni$ -0.0000202639-42.90%
90 dni$ -0.0002330380766001081-83.14%

Napoved cene za kriptovaluto MOONDOGE

Napoved cene MOONDOGE (MOONDOGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOONDOGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MOONDOGE (MOONDOGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MOONDOGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MOONDOGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MOONDOGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MOONDOGE.

Kaj je MOONDOGE (MOONDOGE)

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir MOONDOGE (MOONDOGE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MOONDOGE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MOONDOGE?
Če bi kriptovaluta MOONDOGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MOONDOGE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:35:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti MOONDOGE (MOONDOGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti MOONDOGE

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3332
$0.3332$0.3332

+566.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.27513
$0.27513$0.27513

+151.65%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01422
$0.01422$0.01422

+125.71%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009315
$0.000009315$0.000009315

+55.25%

0G

0G

0G

$1.621
$1.621$1.621

+55.26%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.