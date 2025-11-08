Današnja cena Moona Lisa

Današnja cena kriptovalute Moona Lisa (MOONA) v živo je --, s spremembo 0.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOONA v USD je -- na MOONA.

Kriptovaluta Moona Lisa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 59,625, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M MOONA. V zadnjih 24 urah se je MOONA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00913512, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOONA premaknil -- v zadnji uri in -20.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moona Lisa (MOONA)

Tržna kapitalizacija $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,993,847.840583 999,993,847.840583 999,993,847.840583

Trenutna tržna kapitalizacija Moona Lisa je $ 59.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOONA je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999993847.840583. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 59.63K.