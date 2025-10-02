Tokenomika Moon Tropica (CAH)

Tokenomika Moon Tropica (CAH)

Odkrijte ključne vpoglede v Moon Tropica (CAH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:10:41 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Moon Tropica (CAH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Moon Tropica (CAH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M
Skupna ponudba:
$ 35.00M
$ 35.00M$ 35.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.15M
$ 41.15M$ 41.15M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 53.6
$ 53.6$ 53.6
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106
Trenutna cena:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

Informacije o Moon Tropica (CAH)

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up!

Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture.

Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory!

Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes.

The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Uradna spletna stran:
http://moontropica.com

Tokenomika Moon Tropica (CAH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Moon Tropica (CAH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CAH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CAH, raziščite ceno žetona CAH v živo!

Napoved cene CAH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAH? Naša stran za napovedovanje cen CAH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti