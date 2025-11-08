Današnja cena Moon Rocks

Današnja cena kriptovalute Moon Rocks (MROCKS) v živo je $ 0.00201507, s spremembo 31.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MROCKS v USD je $ 0.00201507 na MROCKS.

Kriptovaluta Moon Rocks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,015,055, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M MROCKS. V zadnjih 24 urah se je MROCKS trgovalo med $ 0.00151994 (najnižje) in $ 0.00201778 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00798221, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00065465.

V kratkoročni uspešnosti se je MROCKS premaknil +4.05% v zadnji uri in +153.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moon Rocks (MROCKS)

Tržna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,995,155.7995768 999,995,155.7995768 999,995,155.7995768

Trenutna tržna kapitalizacija Moon Rocks je $ 2.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MROCKS je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999995155.7995768. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.02M.