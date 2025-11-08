BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Monkey The Picasso v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MONKEY je 14,001.55 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MONKEY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MONKEY

Informacije o ceni MONKEY

Kaj je MONKEY

Uradna spletna stran MONKEY

Tokenomika MONKEY

Napoved cen MONKEY

Monkey The Picasso Logotip

Monkey The Picasso Cena (MONKEY)

Nerazporejeno

Cena 1 MONKEY v USD v živo:

--
----
+0.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:08:08 (UTC+8)

Današnja cena Monkey The Picasso

Današnja cena kriptovalute Monkey The Picasso (MONKEY) v živo je --, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONKEY v USD je -- na MONKEY.

Kriptovaluta Monkey The Picasso je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,001.55, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 949.82M MONKEY. V zadnjih 24 urah se je MONKEY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0055935, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MONKEY premaknil -0.89% v zadnji uri in -33.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 14.00K
$ 14.00K$ 14.00K

--
----

$ 14.44K
$ 14.44K$ 14.44K

949.82M
949.82M 949.82M

979,684,629.352816
979,684,629.352816 979,684,629.352816

Trenutna tržna kapitalizacija Monkey The Picasso je $ 14.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MONKEY je 949.82M, skupna ponudba pa znaša 979684629.352816. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.44K.

Zgodovina cene Monkey The Picasso, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

+0.40%

-33.02%

-33.02%

Zgodovina cen Monkey The Picasso (MONKEY) v USD

Danes je bila sprememba cene Monkey The Picasso v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Monkey The Picasso v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Monkey The Picasso v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Monkey The Picasso v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.40%
30 dni$ 0-94.04%
60 dni$ 0-99.34%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Monkey The Picasso

Napoved cene Monkey The Picasso (MONKEY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MONKEY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Monkey The Picasso (MONKEY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Monkey The Picasso lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

Vir Monkey The Picasso (MONKEY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Monkey The Picasso

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Monkey The Picasso?
Če bi kriptovaluta Monkey The Picasso rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Monkey The Picasso.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:08:08 (UTC+8)

