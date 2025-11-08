Današnja cena Monkey The Picasso

Današnja cena kriptovalute Monkey The Picasso (MONKEY) v živo je --, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONKEY v USD je -- na MONKEY.

Kriptovaluta Monkey The Picasso je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,001.55, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 949.82M MONKEY. V zadnjih 24 urah se je MONKEY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0055935, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MONKEY premaknil -0.89% v zadnji uri in -33.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Monkey The Picasso (MONKEY)

Tržna kapitalizacija $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Zaloga v obtoku 949.82M 949.82M 949.82M Skupna ponudba 979,684,629.352816 979,684,629.352816 979,684,629.352816

