Današnja cena Monke Phone

Današnja cena kriptovalute Monke Phone (MONKEPHONE) v živo je --, s spremembo 5.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONKEPHONE v USD je -- na MONKEPHONE.

Kriptovaluta Monke Phone je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,974, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.40M MONKEPHONE. V zadnjih 24 urah se je MONKEPHONE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00176224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MONKEPHONE premaknil -0.00% v zadnji uri in -6.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Monke Phone (MONKEPHONE)

Tržna kapitalizacija $ 65.97K$ 65.97K $ 65.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.97K$ 65.97K $ 65.97K Zaloga v obtoku 999.40M 999.40M 999.40M Skupna ponudba 999,404,701.552383 999,404,701.552383 999,404,701.552383

Trenutna tržna kapitalizacija Monke Phone je $ 65.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MONKEPHONE je 999.40M, skupna ponudba pa znaša 999404701.552383. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.97K.