Današnja cena Money Printer

Današnja cena kriptovalute Money Printer (MONEY) v živo je --, s spremembo 10.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONEY v USD je -- na MONEY.

Kriptovaluta Money Printer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114,441, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M MONEY. V zadnjih 24 urah se je MONEY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MONEY premaknil -0.45% v zadnji uri in -26.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Money Printer (MONEY)

Tržna kapitalizacija $ 114.44K$ 114.44K $ 114.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 114.44K$ 114.44K $ 114.44K Zaloga v obtoku 999.51M 999.51M 999.51M Skupna ponudba 999,509,974.04702 999,509,974.04702 999,509,974.04702

