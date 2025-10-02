Tokenomika Modern Stoic (STOIC)

Tokenomika Modern Stoic (STOIC)

Odkrijte ključne vpoglede v Modern Stoic (STOIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Modern Stoic (STOIC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Modern Stoic (STOIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 488.86K
$ 488.86K
Skupna ponudba:
$ 999.47M
$ 999.47M
Razpoložljivi obtok:
$ 965.89M
$ 965.89M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 505.85K
$ 505.85K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0248556
$ 0.0248556
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00050612
$ 0.00050612

Informacije o Modern Stoic (STOIC)

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Uradna spletna stran:
https://stoicterminal.com/
Bela knjiga:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Tokenomika Modern Stoic (STOIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Modern Stoic (STOIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STOIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STOIC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STOIC, raziščite ceno žetona STOIC v živo!

Napoved cene STOIC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STOIC? Naša stran za napovedovanje cen STOIC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

