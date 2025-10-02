Tokenomika Mochi Market (MOMA)
Tokenomika in analiza cen Mochi Market (MOMA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mochi Market (MOMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Mochi Market (MOMA)
Mochi.Market is the first product of Mochilab.org.
Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.
Tokenomika Mochi Market (MOMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Mochi Market (MOMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MOMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOMA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MOMA, raziščite ceno žetona MOMA v živo!
