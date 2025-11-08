Današnja cena MOANI

Današnja cena kriptovalute MOANI (MOANI) v živo je --, s spremembo 4.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOANI v USD je -- na MOANI.

Kriptovaluta MOANI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 509,226, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 629.83M MOANI. V zadnjih 24 urah se je MOANI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00371014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOANI premaknil +1.11% v zadnji uri in -27.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MOANI (MOANI)

Tržna kapitalizacija $ 509.23K$ 509.23K $ 509.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Zaloga v obtoku 629.83M 629.83M 629.83M Skupna ponudba 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MOANI je $ 509.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOANI je 629.83M, skupna ponudba pa znaša 6000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.85M.