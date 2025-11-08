Današnja cena Moaner by Matt Furie

Današnja cena kriptovalute Moaner by Matt Furie (MOANER) v živo je $ 0.00002746, s spremembo 10.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOANER v USD je $ 0.00002746 na MOANER.

Kriptovaluta Moaner by Matt Furie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,457, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MOANER. V zadnjih 24 urah se je MOANER trgovalo med $ 0.00002746 (najnižje) in $ 0.00003413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00059949, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002746.

V kratkoročni uspešnosti se je MOANER premaknil -0.28% v zadnji uri in -31.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moaner by Matt Furie (MOANER)

Tržna kapitalizacija $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Moaner by Matt Furie je $ 27.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOANER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.46K.