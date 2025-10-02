Tokenomika MMOCoin (MMO)

Odkrijte ključne vpoglede v MMOCoin (MMO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:26:55 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen MMOCoin (MMO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MMOCoin (MMO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.69K
Skupna ponudba:
$ 119.09M
Razpoložljivi obtok:
$ 68.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 22.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.199703
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0001851
Informacije o MMOCoin (MMO)

MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier.

MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.

Uradna spletna stran:
https://mmocoin.pro/

Tokenomika MMOCoin (MMO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MMOCoin (MMO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MMO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MMO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MMO, raziščite ceno žetona MMO v živo!

Napoved cene MMO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MMO? Naša stran za napovedovanje cen MMO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

