MLM X Cena (MLMX)
Današnja cena kriptovalute MLM X (MLMX) v živo je --, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLMX v USD je -- na MLMX.
Kriptovaluta MLM X je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 152,497, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M MLMX. V zadnjih 24 urah se je MLMX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00298728, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je MLMX premaknil -2.03% v zadnji uri in -22.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija MLM X je $ 152.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MLMX je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999998652.6393245. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 152.50K.
-2.03%
+2.46%
-22.74%
-22.74%
Danes je bila sprememba cene MLM X v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MLM X v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MLM X v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MLM X v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+2.46%
|30 dni
|$ 0
|-41.51%
|60 dni
|$ 0
|-87.34%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena MLM X lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.
Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.
Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.
With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
