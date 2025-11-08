Današnja cena MLM X

Današnja cena kriptovalute MLM X (MLMX) v živo je --, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MLMX v USD je -- na MLMX.

Kriptovaluta MLM X je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 152,497, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M MLMX. V zadnjih 24 urah se je MLMX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00298728, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MLMX premaknil -2.03% v zadnji uri in -22.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MLM X (MLMX)

Tržna kapitalizacija $ 152.50K$ 152.50K $ 152.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 152.50K$ 152.50K $ 152.50K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245

