Tokenomika Mittens (MITTENS)
Tokenomika in analiza cen Mittens (MITTENS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mittens (MITTENS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Mittens (MITTENS)
Mr. Mittens, the King of his Telegram domain, is here on his home blockchain, TON, The Open Network. Join us as we celebrate the Cat King of all cryptocurrencies, Mittens.
Tokenomika Mittens (MITTENS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Mittens (MITTENS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MITTENS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MITTENS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MITTENS, raziščite ceno žetona MITTENS v živo!
Napoved cene MITTENS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MITTENS? Naša stran za napovedovanje cen MITTENS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
