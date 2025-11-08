Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)
Današnja cena kriptovalute Mitosis EOL BNB (MIBNB) v živo je $ 987.81, s spremembo 5.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIBNB v USD je $ 987.81 na MIBNB.
Kriptovaluta Mitosis EOL BNB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,241,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.27K MIBNB. V zadnjih 24 urah se je MIBNB trgovalo med $ 917.69 (najnižje) in $ 996.6 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,341.21, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 824.92.
V kratkoročni uspešnosti se je MIBNB premaknil +0.53% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis EOL BNB je $ 2.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIBNB je 2.27K, skupna ponudba pa znaša 2268.652143164429. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.24M.
Danes je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ +49.9.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ -218.1988326150.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ +122.9594278080.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +49.9
|+5.32%
|30 dni
|$ -218.1988326150
|-22.08%
|60 dni
|$ +122.9594278080
|+12.45%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Mitosis EOL BNB lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
