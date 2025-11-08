BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Mitosis EOL BNB v živo je 987.81 USD. Tržna kapitalizacija MIBNB je 2,241,455 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIBNB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Mitosis EOL BNB v živo je 987.81 USD. Tržna kapitalizacija MIBNB je 2,241,455 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIBNB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MIBNB

Informacije o ceni MIBNB

Kaj je MIBNB

Uradna spletna stran MIBNB

Tokenomika MIBNB

Napoved cen MIBNB

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Mitosis EOL BNB Logotip

Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)

Nerazporejeno

Cena 1 MIBNB v USD v živo:

$987.81
$987.81$987.81
+5.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:17:40 (UTC+8)

Današnja cena Mitosis EOL BNB

Današnja cena kriptovalute Mitosis EOL BNB (MIBNB) v živo je $ 987.81, s spremembo 5.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIBNB v USD je $ 987.81 na MIBNB.

Kriptovaluta Mitosis EOL BNB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,241,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.27K MIBNB. V zadnjih 24 urah se je MIBNB trgovalo med $ 917.69 (najnižje) in $ 996.6 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,341.21, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 824.92.

V kratkoročni uspešnosti se je MIBNB premaknil +0.53% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

2.27K
2.27K 2.27K

2,268.652143164429
2,268.652143164429 2,268.652143164429

Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis EOL BNB je $ 2.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIBNB je 2.27K, skupna ponudba pa znaša 2268.652143164429. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.24M.

Zgodovina cene Mitosis EOL BNB, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 917.69
$ 917.69$ 917.69
24H Nizka
$ 996.6
$ 996.6$ 996.6
24H Visoka

$ 917.69
$ 917.69$ 917.69

$ 996.6
$ 996.6$ 996.6

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

+0.53%

+5.32%

-8.04%

-8.04%

Zgodovina cen Mitosis EOL BNB (MIBNB) v USD

Danes je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ +49.9.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ -218.1988326150.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ +122.9594278080.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mitosis EOL BNB v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +49.9+5.32%
30 dni$ -218.1988326150-22.08%
60 dni$ +122.9594278080+12.45%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Mitosis EOL BNB

Napoved cene Mitosis EOL BNB (MIBNB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIBNB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mitosis EOL BNB (MIBNB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mitosis EOL BNB lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mitosis EOL BNB v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MIBNB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mitosis EOL BNB.

Kaj je Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mitosis EOL BNB

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mitosis EOL BNB?
Če bi kriptovaluta Mitosis EOL BNB rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mitosis EOL BNB.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:17:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Mitosis EOL BNB

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7489
$0.7489$0.7489

+1,397.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.25365
$0.25365$0.25365

+132.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010605
$0.000010605$0.000010605

+76.75%

0G

0G

0G

$1.541
$1.541$1.541

+47.60%

S

S

S

$0.1819
$0.1819$0.1819

+37.17%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.