Današnja cena Mitosis EOL BNB

Današnja cena kriptovalute Mitosis EOL BNB (MIBNB) v živo je $ 987.81, s spremembo 5.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIBNB v USD je $ 987.81 na MIBNB.

Kriptovaluta Mitosis EOL BNB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,241,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.27K MIBNB. V zadnjih 24 urah se je MIBNB trgovalo med $ 917.69 (najnižje) in $ 996.6 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,341.21, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 824.92.

V kratkoročni uspešnosti se je MIBNB premaknil +0.53% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Tržna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Zaloga v obtoku 2.27K 2.27K 2.27K Skupna ponudba 2,268.652143164429 2,268.652143164429 2,268.652143164429

Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis EOL BNB je $ 2.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIBNB je 2.27K, skupna ponudba pa znaša 2268.652143164429. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.24M.