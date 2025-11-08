Današnja cena mirrorstage

Današnja cena kriptovalute mirrorstage (MS) v živo je --, s spremembo 5.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MS v USD je -- na MS.

Kriptovaluta mirrorstage je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 180,367, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M MS. V zadnjih 24 urah se je MS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0016399, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MS premaknil -0.83% v zadnji uri in -27.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije mirrorstage (MS)

Tržna kapitalizacija $ 180.37K$ 180.37K $ 180.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 180.37K$ 180.37K $ 180.37K Zaloga v obtoku 999.67M 999.67M 999.67M Skupna ponudba 999,666,465.516351 999,666,465.516351 999,666,465.516351

