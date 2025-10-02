Tokenomika Miraya 7f (M7F)
Tokenomika in analiza cen Miraya 7f (M7F)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Miraya 7f (M7F), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Miraya 7f (M7F)
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized.
It consists of 3 agents work autonomously with each other
Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts.
Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula.
Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
Tokenomika Miraya 7f (M7F): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Miraya 7f (M7F) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov M7F, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov M7F.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko M7F, raziščite ceno žetona M7F v živo!
Napoved cene M7F
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal M7F? Naša stran za napovedovanje cen M7F združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti