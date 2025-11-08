Današnja cena Mirai The WhiteRabbit

Današnja cena kriptovalute Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) v živo je --, s spremembo 2.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIRAI v USD je -- na MIRAI.

Kriptovaluta Mirai The WhiteRabbit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,073, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B MIRAI. V zadnjih 24 urah se je MIRAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MIRAI premaknil -0.31% v zadnji uri in -35.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Tržna kapitalizacija $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mirai The WhiteRabbit je $ 24.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIRAI je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.07K.