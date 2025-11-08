BorzaDEX+
Trgi
Današnja cena kriptovalute Mirai The WhiteRabbit v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MIRAI je 24,073 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIRAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Mirai The WhiteRabbit v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MIRAI je 24,073 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MIRAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MIRAI

Informacije o ceni MIRAI

Kaj je MIRAI

Uradna spletna stran MIRAI

Tokenomika MIRAI

Napoved cen MIRAI

Mirai The WhiteRabbit Logotip

Mirai The WhiteRabbit Cena (MIRAI)

Nerazporejeno

Cena 1 MIRAI v USD v živo:

--
----
+2.80%1D
USD
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:35:08 (UTC+8)

Današnja cena Mirai The WhiteRabbit

Današnja cena kriptovalute Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) v živo je --, s spremembo 2.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIRAI v USD je -- na MIRAI.

Kriptovaluta Mirai The WhiteRabbit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,073, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B MIRAI. V zadnjih 24 urah se je MIRAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MIRAI premaknil -0.31% v zadnji uri in -35.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

--
----

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mirai The WhiteRabbit je $ 24.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIRAI je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.07K.

Zgodovina cene Mirai The WhiteRabbit, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+2.80%

-35.89%

-35.89%

Zgodovina cen Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) v USD

Danes je bila sprememba cene Mirai The WhiteRabbit v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mirai The WhiteRabbit v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mirai The WhiteRabbit v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mirai The WhiteRabbit v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.80%
30 dni$ 0-31.99%
60 dni$ 0-31.99%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Mirai The WhiteRabbit

Napoved cene Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIRAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mirai The WhiteRabbit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Mirai the White Rabbit is a captivating lifestyle brand that embodies the essence of curiosity, creativity, and a touch of magic. Our brand is inspired by the idea that everyday life can be extraordinary, and we strive to bring a sense of wonder and enchantment to our customers' lives.

At Mirai, we believe that imagination is the key to unlocking a world of possibilities. We draw inspiration from the curious and creative minds of our audience, crafting unique products and experiences that spark joy and wonder. Our brand is built on the principles of imagination, creativity, and a deep understanding of our customers' needs and desires.

Our products are designed to be more than just functional items; they are gateways to new worlds and experiences. From beautifully crafted home decor to imaginative accessories, each product is infused with a sense of magic and wonder. Our designs are modern, yet timeless, and are crafted with the finest materials to ensure that they bring joy and delight to our customers' lives.

At Mirai, we believe that experiences are just as important as products. That's why we create immersive experiences that transport our customers to new and exciting worlds. From workshops and classes to events and exhibitions, our experiences are designed to inspire creativity, spark imagination, and foster a sense of community among our customers.

Storytelling is at the heart of our brand. We use narrative techniques to bring our products and experiences to life, creating a sense of enchantment and wonder. Our stories are woven into every aspect of our brand, from the design of our products to the experiences we create. We believe that stories have the power to transport us, to inspire us, and to connect us with others.

At Mirai, we are building a community of like-minded individuals who share our passion for imagination, creativity, and wonder. Our community is a place where people can come together to share ideas, inspire each other, and explore new possibilities. We believe that together, we can create a world that is more magical, more creative, and more wonderful.

If you're ready to embark on a journey through imagination, where the ordinary becomes extraordinary, then join us at Mirai the White Rabbit. Follow us on social media, sign up for our newsletter, and get ready to be transported to a world of wonder and enchantment. Let's create magic together!

Pomembne panožne novosti Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Mirai The WhiteRabbit

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.