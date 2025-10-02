Tokenomika Minty Girl (MINTYGIRL)

Tokenomika Minty Girl (MINTYGIRL)

Odkrijte ključne vpoglede v Minty Girl (MINTYGIRL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:47:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Minty Girl (MINTYGIRL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Minty Girl (MINTYGIRL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.62K
$ 10.62K
Skupna ponudba:
$ 993.29M
$ 993.29M
Razpoložljivi obtok:
$ 964.23M
$ 964.23M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.94K
$ 10.94K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Minty Girl (MINTYGIRL)

This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)

Uradna spletna stran:
https://www.mintygirl.fun/

Tokenomika Minty Girl (MINTYGIRL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Minty Girl (MINTYGIRL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MINTYGIRL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MINTYGIRL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MINTYGIRL, raziščite ceno žetona MINTYGIRL v živo!

