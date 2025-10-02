Tokenomika Minty Girl (MINTYGIRL)
Tokenomika in analiza cen Minty Girl (MINTYGIRL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Minty Girl (MINTYGIRL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Minty Girl (MINTYGIRL)
This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)
Tokenomika Minty Girl (MINTYGIRL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Minty Girl (MINTYGIRL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MINTYGIRL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MINTYGIRL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MINTYGIRL, raziščite ceno žetona MINTYGIRL v živo!
Napoved cene MINTYGIRL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MINTYGIRL? Naša stran za napovedovanje cen MINTYGIRL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
