Današnja cena Mintana

Današnja cena kriptovalute Mintana (MINT) v živo je $ 0.00001482, s spremembo 5.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je $ 0.00001482 na MINT.

Kriptovaluta Mintana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,819.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.66M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0.000014 (najnižje) in $ 0.00001482 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00055874, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001391.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -- v zadnji uri in -20.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mintana (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Zaloga v obtoku 999.66M 999.66M 999.66M Skupna ponudba 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

