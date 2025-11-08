Današnja cena Mint Club V1

Današnja cena kriptovalute Mint Club V1 (MINT) v živo je --, s spremembo 11.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je -- na MINT.

Kriptovaluta Mint Club V1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 364,368, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.15T MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -0.61% v zadnji uri in -14.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mint Club V1 (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 364.37K$ 364.37K $ 364.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 364.37K$ 364.37K $ 364.37K Zaloga v obtoku 1.15T 1.15T 1.15T Skupna ponudba 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mint Club V1 je $ 364.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 1.15T, skupna ponudba pa znaša 1149363840000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 364.37K.