Informacije o Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)
Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.
Tokenomika Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WOOLLY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOOLLY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WOOLLY, raziščite ceno žetona WOOLLY v živo!
Napoved cene WOOLLY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WOOLLY? Naša stran za napovedovanje cen WOOLLY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
