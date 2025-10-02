Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.

