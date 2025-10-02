Tokenomika Mini GOUT (MINIGOUT)
Tokenomika in analiza cen Mini GOUT (MINIGOUT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mini GOUT (MINIGOUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Mini GOUT (MINIGOUT)
MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.
Tokenomika Mini GOUT (MINIGOUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Mini GOUT (MINIGOUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MINIGOUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MINIGOUT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MINIGOUT, raziščite ceno žetona MINIGOUT v živo!
Napoved cene MINIGOUT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MINIGOUT? Naša stran za napovedovanje cen MINIGOUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
