Današnja cena Mine Blue

Današnja cena kriptovalute Mine Blue (MB) v živo je $ 0.03658122, s spremembo 3.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MB v USD je $ 0.03658122 na MB.

Kriptovaluta Mine Blue je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,601,373, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.44B MB. V zadnjih 24 urah se je MB trgovalo med $ 0.03627748 (najnižje) in $ 0.03799234 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.065992, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01399899.

V kratkoročni uspešnosti se je MB premaknil +0.00% v zadnji uri in +12.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mine Blue (MB)

Tržna kapitalizacija $ 52.60M$ 52.60M $ 52.60M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 365.81M$ 365.81M $ 365.81M Zaloga v obtoku 1.44B 1.44B 1.44B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mine Blue je $ 52.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MB je 1.44B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 365.81M.