Tokenomika MindWaveDAO (NILA)
Tokenomika in analiza cen MindWaveDAO (NILA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MindWaveDAO (NILA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MindWaveDAO (NILA)
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
Tokenomika MindWaveDAO (NILA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MindWaveDAO (NILA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NILA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NILA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NILA, raziščite ceno žetona NILA v živo!
