Odkrijte ključne vpoglede v MindWaveDAO (NILA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MindWaveDAO (NILA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NILA, raziščite ceno žetona NILA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NILA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MindWaveDAO (NILA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NILA? Naša stran za napovedovanje cen NILA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

