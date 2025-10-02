Tokenomika Millionaire (MLNR)
Tokenomika in analiza cen Millionaire (MLNR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Millionaire (MLNR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Millionaire (MLNR)
Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!
Tokenomika Millionaire (MLNR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Millionaire (MLNR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MLNR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MLNR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MLNR, raziščite ceno žetona MLNR v živo!
