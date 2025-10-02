Tokenomika Migraine (MIGRAINE)

Odkrijte ključne vpoglede v Migraine (MIGRAINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:47:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Migraine (MIGRAINE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Migraine (MIGRAINE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.12K
Skupna ponudba:
$ 997.62M
Razpoložljivi obtok:
$ 997.62M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.12K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Migraine (MIGRAINE)

This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure.

This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.

Uradna spletna stran:
https://www.migrainesol.xyz

Tokenomika Migraine (MIGRAINE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Migraine (MIGRAINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MIGRAINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MIGRAINE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MIGRAINE, raziščite ceno žetona MIGRAINE v živo!

Napoved cene MIGRAINE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MIGRAINE? Naša stran za napovedovanje cen MIGRAINE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

