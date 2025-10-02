Tokenomika Middle Earth AI (MEARTH)
Tokenomika in analiza cen Middle Earth AI (MEARTH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Middle Earth AI (MEARTH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Middle Earth AI (MEARTH)
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
Tokenomika Middle Earth AI (MEARTH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Middle Earth AI (MEARTH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MEARTH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEARTH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MEARTH, raziščite ceno žetona MEARTH v živo!
Napoved cene MEARTH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEARTH? Naša stran za napovedovanje cen MEARTH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
