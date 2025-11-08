Današnja cena Midas The Minotaur

Današnja cena kriptovalute Midas The Minotaur (MIDAS) v živo je $ 0.00049666, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIDAS v USD je $ 0.00049666 na MIDAS.

Kriptovaluta Midas The Minotaur je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,414,784, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.89B MIDAS. V zadnjih 24 urah se je MIDAS trgovalo med $ 0.00047228 (najnižje) in $ 0.00050996 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00085309, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00011225.

V kratkoročni uspešnosti se je MIDAS premaknil -0.21% v zadnji uri in -15.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Midas The Minotaur (MIDAS)

Tržna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Zaloga v obtoku 8.89B 8.89B 8.89B Skupna ponudba 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

